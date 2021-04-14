شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بمراعاة الثراء التاريخي في إنشاءات العاصمة الادارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمراعاة الثراء التاريخي في إنشاءات العاصمة الإدارية والمشروعات القومية، وذلك خلال اجتماع عقده، الأربعاء، استعرض فيه موقف عدد من المشروعات الإنشائية القومية.

حضر الاجتماع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أ.ح إيهاب الفار، ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية اللواء أشرف العربي، واللواء محمد دكروري، بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، وعدد من رؤساء مجالس إدارات مجموعة من الشركات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وما تضمه من منشآت، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر، وتصميماته الداخلية، وما يضمه من قاعات، كقاعة «دار القرآن الكريم».

ووجه السيسي، بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر على نحو شديد الثراء والزخرفة ليعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وامتداده على مدار العصور.

وتم، خلال الاجتماع، عرض الموقف التنفيذي للمتحف القومي للرياضة ومقر اللجنة الأولمبية المصرية، وباقي مقرات الاتحادات الرياضية المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، والتصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.

وتناول الاجتماع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها محاور نهر النيل في سمنود، ومنفلوط، والأقصر، والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل، للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية، لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة.

كما تم استعراض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري 6 أكتوبر، حيث وجه السيسي بسرعة البدء في التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة في الكوبري، والذي يعد محوراً رئيسياً لربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور.