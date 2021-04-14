شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يُهاتف شابة حُوكمت بتهمة «إطالة اللسان على الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”:

هاتف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، شابة صدر بحقها حكم بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، بعد إدانتها ب«إطالة اللسان على الملك».

وقالت آثار الدباس: «أفخر بمكالمة سيدنا الأب والقائد والملك الذي أنصفني». وذكرت الدباس أن العاهل الأردني دعاها لبقاء معنوياتها عالية. وقال لها «أنتِ أخت لي بإذن الله».

وكررت على صفحتها الإلكترونية: «أفخر بالملك كأب لكل أردني وأردنية». وأضافت: «أنتَ أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج فوق رؤوسنا ودمت ذخراً لنا».

وأثارت الدباس جدلاً واسعاً بعد خلاف بينها وإعلامية بسبب الاصطفاف في مكان مخصص للسيارات قالت فيه الدباس: «أبوي (والدي) أحسن من الملك عندي».

وقررت محكمة صلح جزاء عمّان حبس آثار الدباس (34 عاماً) موظفة في شركة الكهرباء لمدة سنة ودفع الرسوم بجنحة «إطالة اللسان على الملك» كأول أردنية تُدان بذلك.

وجاء في الحيثيات أن المشتكية وهي إعلامية وسفيرة سلام قالت: «سيدنا فوق ولا أحد أعلى منه، ووالدك أدنى منه» فردت الدباس: «من تكلم عن الملك؟.. أنا والدي عندي أحسن من الملك ومن الدنيا كلها».

وصدر لاحقاً حكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد المشتكى عليها، والتي أعلنت مضيها في الطعن ونال الموضوع ردود فعل واسعة.