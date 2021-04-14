شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تكافح التسول وتحذّر من خطورة الظاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

حذر العميد محمد أحمد الشاعر، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الفجيرة، من خطورة التعامل مع المتسولين أو التواصل معهم بأي صورة قد تشكل مصدراً لانتقال العدوى وانتشار الأمراض، وتجنباً للممارسات والحيل التي يتبعها المتسولون للإيقاع بضحاياهم، بغرض جمع الأموال بطريقة غير مشروعة. مشيراً إلى أن شرطة الفجيرة تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الآفة والتصدي لها بتنفيذ حملات تفتيشية وتوعوية للقضاء على هذه السلوكات الخاطئة.

وقال إن الحملة أطلقت لمكافحة ظاهرة التسول تزامناً مع رمضان، تحت شعار «كافح التسول»، تعزيزاً لدور الإدارة في مكافحة التسول، وللتوعية بمخاطر ظاهرة التسول الدخيلة على المجتمع، تتضمن أنشطة الحملة نشر المواد التوعوية عبر منصات مواقع التواصل ووسائل الإعلام المتاحة. مشيراً إلى أن الحملة هدفها الحدّ من ظاهرة التسول السلبية التي تتزايد خلال شهر رمضان بانتشار المتسولين والباعة الجائلين في الأحياء السكنية، والأسواق المراكز التجارية، والبنوك وبالقرب من محطات تعبئة الوقود، مستغلين عاطفة الجمهور بتقديم يد العون لهم.

وحثّ على التوجه إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية بالدولة حال الرغبة في التبرع ودفع أموال الزكاة للمحتاجين.