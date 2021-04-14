شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس تزور المكسيك وجواتيمالا لبحث ملف الهجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ ف ب»

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الأربعاء، أنها ستزور المكسيك وجواتيمالا لمناقشة أسباب تدفق المهاجرين باتجاه بلدها، وذلك بعد تكليفها بإدارة الملف. ولم تحدد هاريس موعد الزيارة، وأشارت إلى أنها لا تخطط لزيارة الحدود.

وشرحت أن وزير الداخلية أليخاندرو مايوركاس، سيهتم بما يجري على الحدود بتوجيه من الرئيس جو بايدن. وشاركت نائبة الرئيس جو بايدن، الأربعاء، في طاولة مستديرة افتراضية مع خبراء في الهجرة من دول المثلث الشمالي، جواتيمالا وهندوراس وسلفادور، وقالت: «تم تكليفي بمعالجة الأسباب الجذرية» للهجرة.

وأضافت: «هدفنا هو معالجة الأسباب الجذرية، ويسعدني أن أقوم بما سيكون، على ما آمل. رحلتي الأولى إلى المثلث الشمالي، مع التوقف في المكسيك ثم جواتيمالا قريباً».

وكُلفت كامالا هاريس بملف يطرح صعوبات في بداية ولاية بايدن الذي يتهمه خصومه الجمهوريون بأنه شجّع تدفق المهاجرين، ولم يع خطورة الوضع على الأرض، لا سيما مع وصول كثير من القاصرين غير المرافَقين.