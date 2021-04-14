شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 14-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 14-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.466 مليار جنيه.

إيقاف تداول 65 شركةوأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 65 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ السويدي إليكتريك، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سبيد ميديكال، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، بلتون المالية القابضة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الأهرام للطباعة والتغليف، ليسيكو مصر، الإسماعيلية مصر للدواجن، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سيدي كرير للبتروكيماويات، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، شارم دريمز للاستثمار السياحي. إيقاف تداول 65 شركةوأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 65 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ السويدي إليكتريك، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سبيد ميديكال، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، بلتون المالية القابضة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الأهرام للطباعة والتغليف، ليسيكو مصر، الإسماعيلية مصر للدواجن، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سيدي كرير للبتروكيماويات، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الكابلات الكهربائية المصرية، دلتا للإنشاء والتعمير، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، ابن سينا فارما، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثلاكين، العبوات الطبية، القلعة للاستشارات المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية لحليج الأقطان، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اسيك للتعدين-اسكوم، اودن للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب).

وتم إيقاف تداول أسهم؛ مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المنصورة للدواجن، غاز مصر، العربية للأسمنت، ارابيا انفستمنتس هولدنج، جنوب الوادي للأسمنت، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، جي بي اوتو، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أوراسكوم للاستثمار القابضة، دايس للملابس الجاهزة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المتحدة للإسكان والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مصر للأسمنت-قنا، الشمس للإسكان والتعمير، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 14 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.466 مليار جنيه. البورصة تخسر 14 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.466 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 504 مليون ورقة مالية بقيمة 975.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.43%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.8 مليون جنيه، 2.3 جنيه، 33.9 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85%، ليغلق عند مستوى 10115 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 12480 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3907 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.

وصعدت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 2000 سهم، 2744 سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة متربطة بشركتي العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 370 سهم، 75 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 2000 سهم، 2744 سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة متربطة بشركتي العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 370 سهم، 75 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مصر لصناعة الكيماويات، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 25 ألف سهم، 5.75 مليون سهم، 150 سهم، 74680 سهم، 850 ألف سهم، 130 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك كريدي أجريكول مصر، بايونيرز القابضة للاستثارات المالية، المصرة للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 117.5 ألف سهم، 25 ألف سهم، 20 ألف سهم، 300 ألف سهم، 141.4 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 250.5 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 30 ألف سهم.

كما اشترت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، 200 ألف أسهم خزينة للأولى، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة = 0.65%، وشراء الثانية 107 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.78%، وشراء الشركة الثالثة 200 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.25%، فيما باعت الشركة الشرقية (إيستيرنن كومبناي) أسهم خزينة 400 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

هيرميس أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، موافقة مجلس الإدارة على صفقة الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي، بالتحالف مع صندوق مصر السيادي، وذلك عن طريق زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تصبح نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس فيه 51%، ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي من خلال صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك بالكامل له 25%، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24% وذلك بعد الزيادة في رأس المال.

وحدد شركة برايس واتر هاوس كوبرز، القيمة السوقية العادلة لأسهم بنك الاستثمار العربي، بين 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بطريقة التدفقات النقدية المخصومة، وقيمة سوقية عادلة تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه، لتقدر القيمة السوقية العادلة بمبلغ 1.1 مليار جنيه.

الإسكندرية للخدمات أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)، تلقيها بيان من بنك أبو ظبي التجاري بصفته المساهم الرئيسي بالشركة الراغب في بيع حصته وفقًا للبيان المفصح عنه في البورصة المصرية، بتلقى شركة شركة سي أي كابيتال منسق عملية البيع عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض المستثمرين للاستحواذ على حصة البنك بالشركة، وقد طالب البنك ومستشاره شركة سي أي كابيتال من المستثمرين المحتملين أن تتضمن العروض المقدمة منهم معلومات إضافية ودقيقة، على أن يقوم البنك بعد الحصول على تلك المعلومات بالإفصاح عن القائمة النهائية بأسماء المستثمرين المحتملين والجدول الزمني لتقديم العروض الملزمة.