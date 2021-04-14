كل ما تريد معرفته عن مبادرة "نورت بلدك"

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارتا الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية موقعًا إلكترونيًا لمبادرة "نورت بلدك" بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، وذلك للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج؛ تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم.





س لماذا تم اطلاق مبادرة نورت بلدك؟

ج- مبادرة نورت بلدك جاءت نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من جائحة كورونا؛ والعمل على دمج هذه العمالة في الاقتصاد القومي في مختلف المحافظات، ضمن خطة الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك استمرارًا لتنسيق الجهود بين الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

س ما هو هدف المبادرة؟تهدف لإعادة دمج هذه العمالة فى خطط التنمية، في المهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم، ونستعد بالتعاون مع المحافظات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة في كل محافظة وفرص الاستثمار الممكنة.

تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتنفيذ الخطط الاقتصادية بإدماج المصريين في الخارج، والاستفادة من مهاراتهم لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الرؤية السياسية بالاستثمار فى العنصر البشرى، استكمالًا للمرحلة الأولى، والتي أسهمت في توفير فرص التدريب والتأهيل للمصريين العائدين من الخارج.

س- ما هى المهن التى تصدرت التسجيل بالمبادرة؟ج- جاءت فى صدارة مهن المسجلين بالمبادرة العمالة الفنية الحرفية، الإدارة والتسويق، المجال التجاري والمصرفي، والهندسة والبناء والسياحة والفنادق والزراعة. س- متى تم تسجيل البيانات على الموقع؟ج- هذه المرحلة الثالثة من مبادرة "نورت بلدك"، والتي انطلقت بتسجيل البيانات ورقيًا مع بداية أزمة العائدين من دول الخليج؛ حيث قامت الوزارة علي الفور بالتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها في التأهيل والتدريب للمصريين العائدين من الخارج وطرح فرص العمل المتاحة في محافظاتهم بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، ثم تلتها المرحلة الثانية بإطلاق استمارات تسجيل إلكتروني بالتعاون مع وزارة التخطيط، والتي أثمرت عن توفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتوفير فرص العمل، وإشراك العائدين في التنمية الاقتصادية.





س- ما الهدف من الموقع؟ج- الموقع يهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التى يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، وما يختارونه من طرق التعاون، سواء تمويل المشروعات التي يعتزمون إطلاقها أو التدريب للتحويل الوظيفي، أو توفير فرص العمل المختلفة