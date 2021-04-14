شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع عقب قرار البنك المركزي وبيان السياسة النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب قرار متوقع من جانب البنك المركزي وبيان السياسة النقدية.



وفي خطوة متوقعة، أبقى البنك المركزي النيوزلندي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 100 مليار دولار.



وذكر البنك في بيانه للسياسة النقدية بأن برنامج الإقراض والتمويل سوف يتواصل العمل به في ظل الظروف الاقتصادية القائمة.



وأشار إلى أن برنامج الإقراض وبرنامج مشتريات الأصول سوف يتواصل العمل بهما حتى يونيو/حزيران من عام 2022.



وأكد بيان السياسة النقدية على استعداد البنك المركزي دائما لمزيد من الخفض في معدل الفائدة إذا لزم الأمر.



وشدد البنك المركزي على أنه سيواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب لا سيما الضغوط التضخمية في الوقت الحالي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 15:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 0.7146، 0.7150 وأقل سعر عند 0.7047.