شكرا لقرائتكم خبر عن "المتقدمة للبتروكيماويات" تبدأ صرف أرباح الربع الرابع بقيمة 140.7 مليون ريال.. 20 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، اليوم الأربعاء، عن بدء توزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 عن الربع الرابع من العام المالي 2020، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 216.5 مليون سهم بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 171 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 104 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 36%، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 187%.

وارتفعت المبيعات إلى 632 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 535 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.