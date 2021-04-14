شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توقف شركة الأهلى الكويتى للاستثمار مصر 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 588 لسنة 2021، والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة الأهلي الكويتي مصر للاستثمار– نشاط رأس المال المخاطر، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها.

وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف قرار وقف نشاط شركة الأهلي الكويتي مصر للاستثمار لمدة 30 يومًا تبدأ من يوم 15 أبريل وحتى يوم 14 مايو المقبل.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت نجاحها في الانتهاء من دراسة وفحص 92% من الشكاوى الواردة إليها من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بإجمالي عدد 1915 شكوى، على الرغم من تضاعف عدد الشكاوى الموجهة للهيئة 13 مرة خلال عام 2020 مقارنة بعدد 142 شكوى خلال عام 2019، وتعلقت أبرز الشكاوى بتأجيل سداد القروض الممنوحة من الشركات والجمعيات، وكان للهيئة الدور البارز في التخفيف عن كاهل المقترضين بالتنسيق مع الجهات المانحة، بالإضافة إلى صرف التعويضات من الصندوق الحكومي للتأمين ضد حوادث المركبات السريعة.