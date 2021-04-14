شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة مع تدفق نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في ظل متابعة المستثمرين لصدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول من هذا العام.



وأعلن عدد من البنوك في أمريكا اليوم عن نتائج أعمالهم الفصلية وسط توقعات بمزيد من النمو خلال الفترة القادمة نتيجة التفاؤل حيال الناتج المحلي الإجمالي.



كانت بيانات اقتصادية قد أظهرت أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس/آب عام 2012، وذلك مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



وأثار ارتفاع التضخم مخاوف المستثمرين بشأن العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 176 نقطة) إلى 33851 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4144 نقطة، في انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 13985 نقطة.