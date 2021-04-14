شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل ينخفض رغم تراجع الدولار والتوقعات بشأن نقص المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل (المستخدم في صناعتي الصلب وبطاريات السيارات الكهربائية) خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من الانخفاض في سعر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التوقعات بنقص المعروض العالمي من بعض المعادن الصناعية.



وذكرت شركة "نورنيكل" الروسية للتعدين في الشهر الماضي بأن إنتاجها من النيكل والنحاس والبلاتين والبلاديوم سيكون أقل بنسبة تتراوح بين 15% و20% من المستهدف الأساسي لها.



وأضافت الشركة التي تعد أكبر منتج للبلاديوم على مستوى العالم أنه بناء على حسابات إغلاقات المناجم في فبراير/شباط نتيجة مشكلات تتعلق بالمياه، فإنها تتوقع انخفاض إنتاجها من البلاديوم والنيكل والنحاس والبلاتين بنحو 710 آلاف أوقية.



من ناحية أخرى ، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 16192.9 دولار للطن.