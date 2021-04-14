شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كافة قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء "الاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.89%، مدفوعة بصعود سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وتصدرت القطاعات المتراجعة الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.17%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.75%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.61%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.49%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.84%، 3.83%، على التوالي.

وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.8%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.73%، كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.99%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.94%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.39%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.02%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.65%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.466 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 504 مليون ورقة مالية بقيمة 975.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.43%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.8 مليون جنيه، 2.3 جنيه، 33.9 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85%، ليغلق عند مستوى 10115 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 12480 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3907 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.

وصعدت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.