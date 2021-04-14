شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 2.1 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب فى سندات الخزانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت البورصة المصرية، إن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي شراء في سندات الخزانة بلغت 2.1 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.85% بعد صعود 3 جلسات خلال آخر 4 جلسات، بعد أن شهد صعودًا بنسبة 9.09% منذ جلسة 6 أبريل الجاري، فضلًا عن تسجيل المؤشر ارتفاعًا لنحو 3 جلسات خلال آخر 4 جلسات.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 504 مليون ورقة مالية بقيمة 975.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.43%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.8 مليون جنيه، 2.3 جنيه، 33.9 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85%، ليغلق عند مستوى 10115 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 12480 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3907 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.

وصعدت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.