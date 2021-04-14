شكرا لقرائتكم خبر عن "التصنيع" تُعلن خطتها لإيقاف مؤقت لمصانع شركتين تابعتين بغرض الصيانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات "التصنيع" عن خطتها لإيقاف مؤقت لمصانع "الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين إحدى الشركات التابعة للتصنيع لمدة 27 يوماً ابتداء من 23 مايو المُقبل.

وأفادت التصنيع، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن عملية التوقف ستتم لغرض إجراء عمليات الصيانة الدورية المجدوله والتي تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين اعتمادية وموثوقية المصانع.

ونوهت الشركة إلى أن الأثر المالي المتوقع نتيجة هذا التوقف حسب متوسط الأسعار والمقدر بـ 90 مليون ريال سوف يظهر في القوائم المالية الأولية الموحدة لشركة التصنيع خلال الربع الثاني والثالث لعام 2021.

هذا وستقوم الشركه بتلبية احتياجات عملائها من خلال استخدام المخزون المتوفر لديها، وسوف تقوم الشركه بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية إن وُجدت في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن التصنيع قلصت خسائرها إلى 446.7 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 1.7 مليار ريال في العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 عن العام السابق إلى تسجيل خسارة اعادة تقييم أصول شركة كريستل والتي تم بيعها لشركة ترونكس ومخصص الدعم المالي لمجمع الاكريليك في العام 2019، والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول مع نتائج الشركة الموحدة المراجعة لعام 2019.