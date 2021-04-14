شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سابك" تعتمد توزيع أرباح بقيمة 4.5 مليار ريال عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة سابك، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على على توزيع أرباح بقيمة 4.5 مليار ريال خلال النصف الثاني من العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما يعادل 15% من قيمة السهم الإسمية.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم الصرف في 3 مايو المُقبل.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 4.5 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما يعادل 15% من قيمة السهم الاسمية

ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ‏2021‏.

وحققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا فصلية في الربع الرابع من 2020، بلغت 2.22 مليار ريال، مقابل خسائر 0.89 مليار ريال، في الربع الرابع من 2019، ومقابل أرباح 1.09 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 103.6%.

وبلغت قيمة الأرباح خلال 2020، نحو 40 مليون ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، في 2019، بنسبة تراجع 99.3% ويعود ذلك إلى الزيادة في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات بالإضافة الى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية، الصافي - بمبلغ 0.3 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.3 مليار ريال.