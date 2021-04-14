شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المراعي" تُقر توزيع ريال للسهم عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المراعي، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافق على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 1 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 1 مليار سهم قائم، بحصة تبلغ ريالاً واحداً للسهم، وبنسبة توزيع للقيمة الاسمية تبلغ 10%.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم الصرف في 21 أبريل الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 385.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 383 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع الطفيف في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى نمو الإيرادات بمعدل 1.5%، وهو ما كان بقيادة قطاع الألبان والمبيعات الأخرى.