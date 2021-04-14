شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "جرير للتسويق" 6.3% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 6.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 337.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 327.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية إلى 285.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 272.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع مبيعات العديد من أقسام التجزئة وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر مما أدى إلى أدى الى ارتفاع اجمالي المبيعات بنحو 8.1%.

وارتفعت المبيعات إلى 2.5 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 2.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وبرغم التغير السلبي للمزيج البيعي بسبب انخفاض مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية الا أن التحسن النسبي في هوامش ربحية العديد من الأقسام الأخرى قد ساهم في الحد من تأثير التغير السلبي للمزيج البيعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.002 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 984.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى الارتفاع في مبيعات التجزئة لأقسام الإلكترونيات والكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات الفنية وألعاب الفيديو، والذي ساهم في ارتفاع إجمالي المبيعات بنحو 10.5% وقد ساهمت جزئياً زيادة عدد المعارض من 59 إلى 63 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.