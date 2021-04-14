شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تعيد المكاسب للأسهم.. والسيولة 1.5 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مؤشر أبوظبي يكسب 0.33% إلى 6039.26 نقطة وسوق دبي +0.15%

«الإمارات دبي الوطني» يقفز 2.18% و«أبوظبي الأول» يرتفع 0.71%

قادت أسهم البنوك ارتفاع الأسواق المحلية، الثلاثاء، لاسيما القيادية منها، في جلسة تحركت خلالها المؤشرات ما بين صعود ونزول محدودين، مع بقاء الحصة الأكبر من التداولات لمصلحة سهمي «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول»؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي بنحو 62% أو ما يعادل 992.7 مليون درهم من الإجمالي.

وتلقى مؤشر سوق دبي دعماً من «الإمارات دبي الوطني» ليرتفع مؤشره 0.15% فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.33% معززاً بثلاثي «أبوظبي البنكي» برفقة «الدار».

وجاءت هذه المكاسب بدعم من شراء الأجانب (غير العرب) مع ضخهم في الأسواق 292 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 279.1 مليون درهم في سوق أبوظبي و12.84 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 1.6 مليار درهم منها 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي و111.02 مليون درهم في سوق دبي والكميات المتداولة من الأسهم 234.3 مليون سهم، توزعت بواقع 187.6 مليون سهم في أبوظبي و46.68 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 2886 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.33% عند مستوى 6039.26 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والصناعة والخدمات. وزاد قطاع البنوك 0.67% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.71% و«أبوظبي التجاري» 0.98% و«أبوظبي الإسلامي» 0.61%.

وارتفع قطاع الاستثمار هامشياً 0.02% نتيجة ارتفاع «إشراق» 2.34% مع استقرار «العالمية القابضة». كما ارتفع العقار 0.27% مستفيداً من ارتفاع «الدار» 0.28% فيما استقر «رأس الخيمة العقارية» من دون تغيير.

وفي المقابل، تراجع قطاع الطاقة 0.14% بعد تراجع «طاقة» 1.44% و«دانة غاز» 0.86% على الرغم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.45%. يأتي ذلك في وقت استقر قطاع الاتصالات مع بقاء سهم «اتصالات» عند مستواه السابق.

سوق دبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.15% عند مستوى 2569.93 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والتأمين والخدمات. وزاد قطاع البنوك 0.93% نتيجة ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.18% على الرغم من نزول «دبي الإسلامي» 0.22%.

وعلى العكس، نزل قطاع العقار 0.16% متأثراً بنزول «إعمار للتطوير» 1.93% و«إعمار مولز» 0.56% و«الاتحاد العقارية» 0.37% وذلك أمام استقرار «إعمار العقارية» و«ديار» في حين ارتفع «داماك» 0.84%. وهبط قطاع الاستثمار 0.6% إثر هبوط «دبي للاستثمار» 0.61% و«دبي المالي» 0.95% و«شعاع كابيتال» 0.15%.

كما انخفض قطاع النقل 1.98% بفعل انخفاض «العربية للطيران» 1.57% و«أرامكس» 2.2% و«الخليج للملاحة» 3.75%.

توجه السيولة

وتصدر «العالمية القابضة» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 518.8 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 86.5 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 473.9 مليون درهم ليغلق عند 14.26 درهم، ثم «الدار العقارية» باجتذابه 212.6 مليون درهم مغلقاً عند 3.6 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «دبي الإسلامي» بقيمة 29 مليون درهم مغلقاً عند 4.5 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 19.46 مليون درهم ليستقر عند مستواه السابق 3.65 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 19.3 مليون درهم مغلقاً عند 11.7 درهم.

وسجل «الإمارات دبي الوطني» الارتفاع الأكثر بنسبة 2.18% بينما سجل «الخليج للملاحة» التراجع الأكثر بنسبة 3.75% وأغلق عند 0.308 درهم.

وكان في مقدمة المرتفعين بسوق أبوظبي «إشراق» بنسبة 2.34% ليغلق عند 0.306 درهم، فيما كان في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بنزوله 8.33% وإغلاقه عند 0.66 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 281.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و279.1 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 281.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.3 مليون درهم محصلة بيع العرب و279 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 15.6 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 930 ألف درهم محصلة شراء العرب و12.84 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و1.84 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار 15.61 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 29.46 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 9.64 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 9.64 مليون درهم محصلة شراء فيما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 29.46 مليون درهم محصلة بيع.