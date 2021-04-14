«سيري» يكشف عن فعاليات «أبل» الأسبوع المقبل

إعداد: محمد الدسوقي

في حادث اعتبره الكثير من متابعي التقنية حول العالم، بأنه غريب أو جاء نتيجة خطأ في البيانات، عندما كشف المساعد الصوتي للهواتف الذكية آيفون «سيري» قبل الموعد أن عملاق التكنولوجيا «أبل» تخطط لعقد حدث الثلاثاء 20 إبريل/ نيسان؛ حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن نماذج آيباد برو الجديدة وربما أجهزة تعقب AirTags التي طال انتظارها، كما توقعت مواقع تهتم بالشأن التقني حول العالم، بحسب ما ذكر موقع «ناسداك» الرسمي

ولا تقدم الرسالة نفسها أي تلميحات حول ما قد تخطط أبل للإعلان عنه في الحدث، ومع ذلك، تشير الشائعات الأخيرة إلى نماذج آيباد برو الجديدة على الأقل. وعادةً ما تعلن أبل عن أحداثها من خلال دعوات يتم إرسالها سابقاً قبل أسبوع، مما يعني أن الأخبار يجب أن تصبح رسمية في وقت لاحق اليوم.

ويجد مستخدمو الهواتف عند سؤال «سيري‌» عن مواعيد فعاليات «أبل» يظهر التالي: «الحدث الخاص يوم الثلاثاء، 20 إبريل، في أبل بارك في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ويمكنك الحصول على جميع التفاصيل عبر موقع أبل». ويؤدي الرابط الذي يعرضه «سيري» إلى الانتقال إلى الصفحة المقصودة لحدث أبل القياسي؛ حيث لا يوجد له قسم خاص، ولكن يفتح الموقع الرئيسي فقط.

وتشير التقارير إلى أن جهاز آيباد برو الجديد قد يعاني قلة المعروض للبيع بسبب مشكلات الإنتاج التي تواجهها أبل مع شاشات Mini LED.

وتشمل ترقيات آيباد برو الأخرى معالجات جديدة بقدر مماثل من الطاقة لشريحة M1 الموجودة في أجهزة ماك بوك الحديثة من أبل، وكاميرات أفضل، ومنافذ USB-C مع سرعات نقل أعلى.

وهناك شائعات بأن أبل على وشك إطلاق متتبع AirTags التي ظهرت حوله العديد من الشائعات منذ فترة طويلة.