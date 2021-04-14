ترخيص يسمح لـ«فيتش» تقييم الشركات المدرجة في الإمارات

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش» حصولها على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، الترخيص الذي بدأ العمل به اعتباراً من 6 إبريل/نيسان 2021.

وبموجب الترخيص توافق الهيئة على قيام فرع الوكالة في دبي بتقديم خدمات التقييم للشركات المحلية المدرجة في البورصات الخاضعة لتنظيم الهيئة بما في ذلك الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وبورصة أبوظبي للأوراق المالية.

ولاستيفاء متطلبات الترخيص قامت «فيتش» بنقل فرعها في العام الماضي من المنطقة الحرة بمدينة دبي للإعلام إلى مركز دبي التجاري العالمي. وسيخضع الفرع باعتباره جزء من الوكالة المسجلة في بريطانيا كذلك لتنظيم ورقابة هيئة الرقابة المالية البريطانية (إف سي إيه).

وقال جاي ليتنر رئيس إدارة الأعمال والعلاقات لدى الوكالة في منطقة الشرق الأوسط أن هذه الخطوة تؤكد التزام الوكالة بتعزيز أعمالها في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن التقييمات الائتمانية التي تقدمها الوكالة تدعم جهود تطوير سوق رأس مال محلي من خلال تعزيز الشفافية بالنسبة للمستثمرين ومصدري الدين والمشاركين في السوق.

وكانت الوكالة فتحت فرعها في دبي عام 2006، وهي تقدم خدماتها لأكثر من 125 جهة مصدرة في 10 دول في الشرق الأوسط.