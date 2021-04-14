شكرا لقرائتكم خبر عن فانوس رمضان صديق للبيئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: "الخليج"

أعلن فريق التوعية الطلابية في وزارة البيئة في مصر عن طرح تصميم لفانوس رمضان تم تصنيعه من مواد صديقة للبيئة، وكشف أعضاء الفريق أن الفانوس يعد أحد أهم طقوس الشهر الكريم، ويمكن توفير التكلفة المرتفعة لشراء الفانوس وصناعته في المنزل.

وأكدت الوزارة أن التصميم يأتي في إطار الحرص على رفع الوعي لدى كل فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية، وتعظيم الاستفادة منها، والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة.