شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تستأنف تصوير «بنت السلطان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت الفنانة المصرية روجينا تصوير مشاهدها في مسلسل «بنت السلطان» داخل إحدى الفيلات بالقاهرة. ونشرت روجينا على «إنستجرام» فيديو أثناء التحضير لمشهد وكتبت «وبنكمل تصوير بنت السلطان». وتدور أحداث العمل في إطار شعبي، حول شخصيتين تقدمهما روجينا، ويظهر باسم سمرة في دور حمو وهو تاجر مخدرات، ويشارك في البطولة حسن أبو الروس، مروة الأزلي، أوتاكا، أحمد مجدي، محمد مهران، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.