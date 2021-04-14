شكرا لقرائتكم خبر عن أداء عياش في «عشرين عشرين» مفاجأة للزغبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت نوال الزغبي بأداء رامي عياش في أولى حلقات مسلسل «عشرين عشرين» الذي يشارك في بطولته. وأكدت الزغبي أن عياش أبهرها بتمثيله واحترافيته، وكأنه ولد ممثلاً وليس مطرباً وكتبت في تغريدة على «تويتر»: رامي الغالي فاجأتني بمسلسل عشرين عشرين، أبهرتني بتمثيلك ورقيّك وحرفيتك، أثبتت أنك نجم مش بس بالغناء وبالتمثيل، روعة روعة.

على جانب آخر تصدر عياش«الترند» ضمن الخمسة الأوائل في أكثر من دولة بعد إطلالته من خلال المسلسل. ويشارك عياش بطولة المسلسل قصي خولي، نادين نسيب نجيم، ومن تأليف نادين جابر، وبلال شحادات، إخراج فيليب أسمر وإنتاج الصباح.