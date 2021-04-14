شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 14-4-2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، واستقر الدولار الأمريكى عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر اليورو 1 يورو ليسجل 4.48 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء الموافق 14-4-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنك الأهلى 49.01 جنيه للشراء، 52.13 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل سعره 51.82 جنيه للشراء، 52.22 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.48 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.04 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.15 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.





وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24بنحو 210.49 ريال بما يعادل 56.13$





سعر الذهب عيار 22بنحو 192.95 ريال بما يعادل 51.45$





سعر الذهب عيار 21بنحو 184.18 ريال بما يعادل 49.11$

سعر الذهب عيار 18بنحو 157.87 ريال بما يعادل 42.09$

سعر الذهب عيار 14بنحو 122.79 ريال بما يعادل 32.74$

سعر الذهب عيار 12بنحو 105.24 ريال بما يعادل 28.06$

سعر أوقية الذهببنحو 6,546 ريال بما يعادل 1,746$

سعر جنيه الذهببنحو 1,473 ريال بما يعادل 392.89$

سعر كيلو الذهببنحو 210,489 ريال بما يعادل 56,125$