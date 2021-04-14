شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم.. يسجل 49.01 جنيه "بالبنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء الموافق 14-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى 49.01 جنيه للشراء، 52.13 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل سعره 51.82 جنيه للشراء، 52.22 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 14-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.82 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.01 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.01 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.84 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.01 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.08 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.48 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.