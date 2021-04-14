شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 14-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، ليستقر سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" تباين سعره ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.