تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، ليستقر سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" تباين سعره ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو فى ثانى أيام شهر رمضان الكريم بتعاملات البنوك الصباحية اليوم الأربعاء 14-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين. ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.66 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.