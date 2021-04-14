شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 60.83 دولار للخام الأمريكي و 64.34 لبرنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم ، 64.34 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.83 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية ، بأن أسعار النفط جاءت مدعومة اليوم، بصدور تقارير تشير إلي انخفاض أخر في مخزونات النفط الخام الأمريكي .

وتخفض مجموعة "أوبك+ " الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.

وكانت مجموعة "أوبك +" قد توصلت إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، وذلك بزيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.