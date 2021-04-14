شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة للجلسة الثانية.. ورأس المال يفقد 14 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقى 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.466 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85%، ليغلق عند مستوى 10115 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 12480 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3907 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة.