شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء.. سجل 18.66 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو فى ثانى أيام شهر رمضان الكريم بتعاملات البنوك الصباحية اليوم الأربعاء 14-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين. ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.66 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع

وفى سياق متصل ارتفعت معظم أسعار العملات اليوم امام الجنيه المصرى، ما عدا "الدولار والريال السعودى" شهدوا استقرارا كمان كانت اسعارهم أمس، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 21.47 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.59 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.

18.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.73 جنيه.

18.82 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.68 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.66 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.68 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

18.84 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.56 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.56 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.68 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.