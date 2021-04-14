شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهر قبيل تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر ، فى ظل المعنويات الإيجابية المسيطرة على المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية ،يأتي هذا قبيل تصريحات هامة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى النادي الاقتصادي بواشنطن.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 91.66 نقطة الأدنى منذ 18 آذار/مارس الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.82 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.83 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية ، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة طويلة الأجل.

سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند معدل 1.613% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،ويقلل من عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، على الرغم من بيانات الأمس التي أظهرت ارتفاع تجاوز التوقعات لوتيرة التضخم الأمريكية خلال آذار/مارس.

وتعاذ تلك التطورات إلى توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي ارتفاع الأسعار بصورة مؤقتة فى البلاد خلال الأشهر المقبلة ،والتأكيد على استمرار السياسة النقدية التحفيزية حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

وقال رئيس البنك الفيدرالي فى فيلادلفيا "باتريك هاركر" يوم الثلاثاء إنه من غير المرجح أن يخرج التضخم عن السيطرة هذا العام.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول تطورات التضخم والتعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، يترقب المستثمرين بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش ، حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول فى النادي الاقتصادي بواشنطن عبر الأقمار الصناعية.