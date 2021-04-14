شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بفضل التركيز على أرباح الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، مقتربة من ملامسة أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع تحول تركيز المستثمرين إلى موسم الإفصاح عن أرباح الشركات خلال الربع الأول من هذا العام ، وفى ظل معنويات إيجابية بعد تسجيل مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مستويات قياسية جديدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.3% حتى الساعة 11:28 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأكثر من 0.1% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح من المستوي القياسي عند 437.4 نقطة المسجل فى أخر جلسات الأسبوع الماضي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،فى طريقه لملامسة أعلى مستوياته على الإطلاق ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.1% ، تاليه قطاع التكنولوجيا مع صعود بنسبة 1.0%.

ارتفع سهم شركة "LVHM" بأكثر من 2.5% ،بعدما أعلنت المجموعة الفرنسية لبيع السلع الفاخرة انتعاشا حادا فى أرباح الربع الأول من هذا العام ، بفضل تسارع الطلب الأمريكي والصيني على بعض منتجات الشركة.

وصعد سهم شركة "SAP" بأكثر من 4% بعدما رفعت شركة البرمجيات الألمانية العملاقة بشكل طفيف توقعات الإيرادات لعام 2021، بعدما حققت أرباحا تجاوزت التقديرات خلال الربع الأول بفضل مبيعات قوية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.3% ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,148.00 نقطة ، بعد انخفاض فى عائد سندات الخزانة الأمريكية فئة عشر سنوات.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.3% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% مسجلا أعلى مستوي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000 عند 6,217.7 نقطة ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأقل من 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4%.