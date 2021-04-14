شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل انتعاش السندات الأمريكية قبيل تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتبدد جزء من مكاسبها التي تحققت بالأمس ، يأتي هذا التراجع بفعل انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية ،قبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" حول تطورات التضخم والتعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,740.71$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,745.42$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,749.41$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفضل انخفاض عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 1.3% إلى معدل 1.643% بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند معدل 1.613% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على الذهب كونه أصل مالي غير مدر للعائد.

وانخفض هذا العائد بالأمس بنسبة 3.1% ، على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع تجاوز التوقعات لوتيرة التضخم الأمريكية خلال آذار/مارس ،خاصة بعد توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي ارتفاع الأسعار بصورة مؤقتة خلال الأشهر المقبلة ،والتأكيد على استمرار السياسة النقدية التحفيزية حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

وقال رئيس البنك الفيدرالي فى فيلادلفيا "باتريك هاركر" يوم الثلاثاء إنه من غير المرجح أن يخرج التضخم عن السيطرة هذا العام.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول تطورات التضخم والتعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، يترقب المستثمرين بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش ، حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول فى النادي الاقتصادي بواشنطن عبر الأقمار الصناعية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,026.07 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 15 نيسان/أبريل 2020.