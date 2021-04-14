شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى أسبوع ، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية انخفاض تجاوز التوقعات لمخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 61.28$ الأعلى منذ 5 نيسان/أبريل الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 60.44$، وسجل أدنى مستوي عند 60.40$ ،وصعد خام برنت بحوالي 1.3% إلى مستوي 64.84$ للبرميل الأعلى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 64.04$ ، وسجل أدنى مستوي عند 63.90$.

عند تسوية الثلاثاء ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.4% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 9 نيسان/أبريل، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 494.2 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 12 آذار/مارس الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.4 مليون برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.