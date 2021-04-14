شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 0.7670 ويحاول الثبات فوقه، مما يشير إلى توجه السعر لإيقاف السيناريو التصحيحي الهابط والعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

لذلك، نحن نفضّل التزام الحيادية بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 0.7670، حيث إن تأكيد الاختراق سيدفع السعر إلى 0.7765 مبدئياً، بينما التداول دونه من جديد سينعش السيناريو السلبي الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.7615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7615 والمقاومة 0.7730

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي