شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية إضافية ليخترق مستوى 64.20 ويستقر فوقه الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، ليتجه نحو زيارة مناطق 65.35 ثم 66.40 مبدئياً.

يحتاج السعر للتداول دون 64.20 ليبقى السيناريو السلبي فعالاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن الأهداف الأولية تبدأ باختبار مناطق 63.40 ثم 62.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.40 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط