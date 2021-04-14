شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ليخترق مستوى 60.75 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو الإيجابي للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 62.25 ثم 63.75 كمحطات رئيسية تالية، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى أو دون الدعم 59.85 لتأكيد الوجهة التالية بشكل أدق.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي