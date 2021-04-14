شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب في مسار جانبي منذ الصباح، مستقراً حول 1745.00، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1765.00 كمحطة تالية.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1731.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1730.00 والمقاومة 1765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد