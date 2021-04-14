شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 0.55 نقطة ليستقر على سعر 53.88 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليلامس السهم بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 55.20، ليستهدف مستوى الدعم 52.36.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه