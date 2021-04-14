شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.13% بما يعادل 2.42 نقطة ليستقر على سعر 216.56 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتأثر السهم أيضاً بتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 229.90، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 185.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه