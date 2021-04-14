الاقتصاد

فايزر يصعد بمحاذاة خط ميل تصحيحي – تحليل – 14-04-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يصعد بمحاذاة خط ميل تصحيحي – تحليل – 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي وتصحيحي صاعد على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.19 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 37.16.

 

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 37.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 39.39.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا