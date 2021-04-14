شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يصعد بمحاذاة خط ميل تصحيحي – تحليل – 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي وتصحيحي صاعد على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.19 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 37.16.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 37.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 39.39.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد