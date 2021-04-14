شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يواصل الصعود – تحليل – 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة أمازون (AMAZON) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في 10 جلسات من أصل 12 جلسة، وقد بلغت آخر تلك المكاسب نسبة 0.61% بما يعادل 20.61 نقطة ليستقر على سعر 3,400.00، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير أيضاً، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 3,496.45 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد