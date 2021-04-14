شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يرتفع بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات لاسهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبالإضافة إلى ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.05% بما يعادل 1.61 نقطة ليستقر على سعر 80.19 دولار.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 84.62، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 73.83.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه