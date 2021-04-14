شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر، الاربعاء 14 ابريل 2021 حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 763 جنيها للجرام في التداولات الفورية للسوق. أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار الذهب 24 في مصر 872 جنيها مصريًا

عيار الذهب 21 في مصر 762 جنيها مصريًا

عيار الذهب 18 في مصر 654 جنيها مصريًا

الجنيه الذهب 6014 جنيها مصريًا.

سعر الذهب في مصر سجل ارتفاع ملحوظ اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات، وذلك في ظل ارتفاع سعر أوقية الذهب اليوم إلي 1744 دولار في البورصات العالمية بعد أن سجل سعر الدولار تراجعا ملحوظا لأقل مستوياته في أسبوعين.

سعر الذهب بصفة عامة مرتبط بحركة العملات الأكثر شيوعاً في العالم مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني واليوان الصيني والجنيه الاسترليني، والتغيرات في العملات تنعكس على الذهب.