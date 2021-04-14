شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للجودة: التحول الرقمى فى الصناعة يسهم فى تطوير العملية الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة أن تطبيق التحول الرقمي في الصناعة يسهم في تطوير العملية الإنتاجية والحد من إهدار مدخلات الإنتاج وتعظيم الإيرادات وخفض التكاليف، مشيراً إلى أهمية ربط الصناعة الوطنية بالمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي بهدف تقديم حلول وابتكارات ومبادرات لتطوير القطاع الصناعي.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات ندوة "التحول الرقمي والجودة الشاملة – الفرص والتحديات " والتي نظمها المعهد القومي للجودة تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال عتمان إن هذه الندوة تأتي تفعيلا لدور المعهد القومى للجودة بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية وتزامناً مع افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكيه وتنفيذا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وأضاف أن التحول الرقمي يسهم في توفير التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها بكافة القطاعات الإنتاجية كما يعمل على تحسين الجودة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات بالإضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة وإبداعية والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

وأشار رئيس المعهد القومى للجودة ان الثورة الصناعية الرابعة توفر فرصاً كبيرة للدول التى تعتمد على سياسات داعمة ومواكبة لهذه التطورات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يتطلب إعداد الكوادر المؤهلة من الشباب فى المجالات التكنولوجية المختلفة خاصة فى ظل تزايد استخدامات تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى فى كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

واوضح عتمان أن التحول الرقمي يفرض على المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الإستفادة من إنترنت الأشياء والذي يسهم في تعزيز قدرتها على التنبؤ والمرونة والابتكار لتحقيق أفضل النتائج الامر الذي يسهم في تحسين كفاءة المؤسسات والهيئات في تقديم الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين، وكذا تعزيز التواصل بين القطاعات الحكومية أو الخاصة بما يمكنها من إنجاز الأعمال المشتركة بمرونة وتكامل.

واضاف عتمان أن رقمنة إدارة الجودة تهدف إلى مواءمة منظومة الجودة مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز كفاءة المؤسسات والأداء والابتكار ونماذج الأعمال ، مشيرأ إلى أن التحول الرقمي يساعد المؤسسات على تحسين مسارها الصناعي واستخدام مواردها بكفاءة عالية كما سيفتح آفاقا أوسع للحوار بين القطاعات المختلفة وتعزيز الشراكات.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي أن التحول الرقمي يسهم في انتقال الوزارات والمؤسسات للعمل طبقاً لمنظومة عمل تعتمد على التقنيات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية الذكية المبنية على المعرفة والإبداع والابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات للمتعاملين بكفاءة وفاعلية، مشيراً الى ان التحول الرقمي يمكن المواطن من الحصول على الخدمات بطريقة آمنة وسهلة من خلال الوسائل التكنولوجية الرقمية المختلفة.

وأشار غنيم إلى أن منظومة بناء مصر الرقمية تشمل تطوير البنية التحتية التكنولوجية والإنترنت وإطلاق منصة مصر الرقمية وإنشاء مركز المعلومات الحكومي وتدشين تنقية وتصحيح البيانات بالإضافة إلى ربط قواعد البيانات الحكومية واستخدام التطبيقات الذكية فضلاًعن بناء المدن الذكية وإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.