شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 89 موظفا بديوان عام محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من الموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 89 موظفا بديوان عام محافظة قنا، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الشيخ إن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده فى الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التى انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها فى الاستفسار على الرابط الالكترونى المرفق بالتقرير بالأسم الرباعى والرقم القومى حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.