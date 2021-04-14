شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات ثاني أيام رمضان البطاطس 1.5-2.5 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات في سوق الجملة ب 6 أكتوبر استقرارا اليوم الأربعاء 14-4-2021 ، وسجلت أسعار البطاطس 1.5-2.5 جنيها وتراوحت البسلة بين 3-5جنيهات للكيلو، والملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، والبصل 2-4.5 جنيها للكيلو.

استقرت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو ، و الكوسة 2-5 جنيهات للكيلو ،و أسعار الفاصوليا ، تتراوح بين5-7 جنيهات للكيلو، و أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، و الخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات .

وسجلت أسعار البامية 35-40 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الباذنجان بين 1-3 جنيها للكيلو ، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو، و للكيلو.