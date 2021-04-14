شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات مصرية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 10171 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 1929 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 12556 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 3890 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.19% ليصل إلى مستوى 2763 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1209 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 38 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ السويدي إليكتريك، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سبيد ميديكال، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، بلتون المالية القابضة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الأهرام للطباعة والتغليف، ليسيكو مصر، الإسماعيلية مصر للدواجن، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سيدي كرير للبتروكيماويات، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الكابلات الكهربائية المصرية، دلتا للإنشاء والتعمير، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، ابن سينا فارما، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثلاكين، العبوات الطبية، القلعة للاستشارات المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية لحليج الأقطان، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اسيك للتعدين-اسكوم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 2000 سهم، 2744 سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة متربطة بشركتي العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 370 سهم، 75 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مصر لصناعة الكيماويات، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 25 ألف سهم، 5.75 مليون سهم، 150 سهم، 74680 سهم، 850 ألف سهم، 130 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك كريدي أجريكول مصر، بايونيرز القابضة للاستثارات المالية، المصرة للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 117.5 ألف سهم، 25 ألف سهم، 20 ألف سهم، 300 ألف سهم، 141.4 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 250.5 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 30 ألف سهم.

كما اشترت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، 200 ألف أسهم خزينة للأولى، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة = 0.65%، وشراء الثانية 107 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.78%، وشراء الشركة الثالثة 200 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.25%، فيما باعت الشركة الشرقية (إيستيرنن كومبناي) أسهم خزينة 400 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

في سياق آخر أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، موافقة مجلس الإدارة على صفقة الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي، بالتحالف مع صندوق مصر السيادي، وذلك عن طريق زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تصبح نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس فيه 51%، ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي من خلال صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك بالكامل له 25%، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24% وذلك بعد الزيادة في رأس المال.

وحدد شركة برايس واتر هاوس كوبرز، القيمة السوقية العادلة لأسهم بنك الاستثمار العربي، بين 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بطريقة التدفقات النقدية المخصومة، وقيمة سوقية عادلة تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه، لتقدر القيمة السوقية العادلة بمبلغ 1.1 مليار جنيه.

فيما أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)، تلقيها بيان من بنك أبو ظبي التجاري بصفته المساهم الرئيسي بالشركة الراغب في بيع حصته وفقًا للبيان المفصح عنه في البورصة المصرية، بتلقى شركة شركة سي أي كابيتال منسق عملية البيع عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض المستثمرين للاستحواذ على حصة البنك بالشركة، وقد طالب البنك ومستشاره شركة سي أي كابيتال من المستثمرين المحتملين أن تتضمن العروض المقدمة منهم معلومات إضافية ودقيقة، على أن يقوم البنك بعد الحصول على تلك المعلومات بالإفصاح عن القائمة النهائية بأسماء المستثمرين المحتملين والجدول الزمني لتقديم العروض الملزمة.