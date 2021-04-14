شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أسابيع قبيل تصريحات "كريستين لاجارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة لدى المستثمرين ، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل تصريحات هامة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد".

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.1974$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1948 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1945$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد انخفاض واسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية ،وصعود أسواق الأسهم فى الولايات المتحدة و أوروبا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع بفعل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية بالرغم من ارتفاع وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالأمس بأكثر من 3.2% ، بالرغم البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة خلال آذار بأفضل من توقعات السوق.

وأكد سابقا مجلس الاحتياطي الاتحادي"المركزي الأمريكي" إنه يتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة القادمة بصورة مؤقتة، وإنه لن يعدل السياسة النقدية حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش تتحدث رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي " كريستين لاجارد" على هامش فعالية تنظمها وكالة "رويترز" عبر الانترنت ،من المتوقع أن تتضمن تصريحاتها أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.