شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في أربعة جلسات مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ أواخر آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، موضحاً الأدنى له منذ 22 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرو باول.

في تمام الساعة 06:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.75% لتتداول حالياً عند 1,168.36$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,159.71$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 91.72 مقارنة بالافتتاحية عند 91.83.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي بواشنطون عبر الأقمار الصناعية، وصولاً إلى كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت البيت الأبيض بأن حملة التلقيح الأمريكية لا تزال على المسار الصحيح على الرغم من توقف جرعات جونسون أند جونسون بسبب مخاوف صحية وذلك بعد أن طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالأمس بالتوقف مؤقتاً عن استخدام لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة جونسون آند جونسون في الولايات المتحدجة عقب إصابة ستة أشخاص تلقوا اللقاح بجلطات دموية.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت شركة موديرنا أيضا بالأمس أن لقاحها للفيروس التاجي كان فعل بما يفوق 90% في الحماية من كورونا وفعال أكثر من 95% ضد الفيروس حتى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 136.29 مليون ولقي 2,941,128 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.